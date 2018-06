Mondial 2018, un véritable moteur économique pour les bars

La Coupe du monde 2018 est au menu du jour de tous les restaurants, les bars et les brasseries parisiens. En effet, le ballon rond s'invite partout, des bars de quartiers aux palaces de la capitale. Par ailleurs, les matchs des Bleus sont ceux qui attirent davantage les clients et permettent d'afficher complet à n'importe quelle heure de la journée. Certains commerces ont même décoré leurs locaux aux couleurs du Mondial 2018.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/06/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.