Mondial 218 : l'Europe domine les quarts de finale

Les huitièmes de finale de la Coupe du monde de football 2018 ont été plein de surprises. Et si pour certains, l'issue a été décevante, pour d'autres, il fut source de joie et d'espoir. Qualifiés pour les quarts de finale, six pays européens et deux pays sud-américains sont encore en course. Tous poursuivent le même combat. Mais peu importe la rivalité, le fair-play et le respect sont inhérents à cette compétition.



