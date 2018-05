Nzonzi numéro 15, Mbappé hérite du 10 ... Les numéros des 23 Bleus pour le Mondial révélés

A trois semaines du début de la Coupe du monde, et une semaine après l'annonce de la liste de Didier Deschamps, les 23 Bleus connaissent désormais leurs numéros de maillots. Ainsi, le portier titulaire et capitaine de l'équipe de France Hugo Lloris garde son numéro 1, au même titre que son suppléant, Steve Mandanda, toujours détenteur du numéro 16. Quant au troisième portier tricolore, Alphonse Aréola, il aura sur le dos le numéro 23, dernier de la liste.





En défense centrale, Samuel Umtiti et Raphaël Varane gardent eux aussi leur numéro fétiche, les 5 et 4, quand le chouchou des Français, Antoine Griezmann, garde la main sur son fameux numéro 7, qu'il porte également à l'Atlético de Madrid. Ironie du sort, Steven Nzonzi, surprise de la liste au détriment d'Adrien Rabiot, hérite du numéro du milieu de terrain parisien, le 15. Tauliers du milieu de terrain, Ngolo Kanté, Blaise Matuidi et Paul Pogba n'auront pas à changer de tunique et gardent respectivement les numéros 13, 14 et 6.