Parade des Bleus : des supporters survoltés et d'autres déçus

Des centaines de milliers de personnes ont attendu le bus à impériale de l'Equipe de France le 16 juillet 2018 sur les Champs-Elysées pendant des heures. Puis, les supporters français ont été émus de voir la parade, survolée par la Patrouille de France, même pour un bref aperçu. D'autres jeunes ont eu la chance d'admirer les joueurs et la Coupe du monde dans la cour de l'Elysée. Au même moment, des fans ont attendu sur la place de la Concorde, espérant que les Bleus viendraient sur le balcon de l'hôtel de Crillon, ce qui n'a pas été le cas. La journée s'est terminée différemment pour chaque joueur.



