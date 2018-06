Pogba sifflé à Nice : Griezman, Mbappé, Deschamps... viennent tous à sa rescousse

Antoine Griezman n'a pas non plus tardé à voler également à son secours : "Il fait son jeu, après vous avez l'habitude qu'il marque. On n'attend pas ça de lui, mais qu'il fasse tourner le ballon, jouer l'équipe. Il a eu une saison compliquée avec Manchester United mais il a énormément confiance en lui". Autrement dit, le public le jugerait plus durement que ses partenaires car il en attendrait trop de lui.





Et si les sifflets font partie du foot, "on ne les comprend pas forcément", ajoute le défenseur Benjamin Pavard, qui estime qu'"il faut faire abstraction de tout ça" et que de toute manière, "Pogba est un très grand joueur". Le gardien Hugo Lloris a quant à lui fait preuve d'indulgence, assurant que le milieu de terrain "a fait du mieux qu'il a pu" qu'"on peut également faire des mauvais choix, c'est arrivé à tous les joueurs sur le terrain".