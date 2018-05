Pourquoi le départ de Zinedine Zidane du Real Madrid colle une énorme pression sur Didier Deschamps

Depuis, Zinedine Zidane a roulé sa bosse, remportant trois Ligues des champions de rang avec le Real Madrid. Et si sa décision de quitter ce club est sans doute, comme il l’a expliquée, liée à sa "fatigue", le timing de l’annonce remet, fatalement, les choses en perspective du côté de l’équipe de France. Didier Deschamps est sous contrat jusqu’en 2020 ? Zinedine Zidane l’était aussi avec le Real, et cela ne l’a pas empêché de partir. Surtout, en cas d’élimination prématurée des Bleus en Russie, Noël Le Graët y réfléchira forcément à deux fois. Car "ZZ" pourrait ne plus être disponible en 2020…