Didier Deschamps invité exceptionnel du JT de 20h ce mercredi soir sur TF1

Enfin notez que TMC rediffusera jeudi à 21 heures la finale France-Croatie commentée par Bixente Lizarazu et Grégoire Margotton. Autre style, autre époque : elle sera suivie à 23 heures 45 de la finale France-Brésil de 1998 commentée par Thierry Roland et Jean-Michel Larqué. Sur LCI, on pourra également suivre le document exceptionnel consacré à la campagne de Deschamps joueur : "98, Secrets d'une victoire".