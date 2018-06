"98, secrets d’une victoire" (sur TF1) : ce que les Bleus ne nous avaient pas dit sur leur titre de champion du monde

Des propos "déplacés" dont il s’excusera quelques heures plus tard auprès du principal intéressé, au retour à Clairefontaine.

Hormis le refus de Bernard Lama de jouer le match des "coiffeurs", face au Danemark, l’ambiance au sein de l’équipe de France est idyllique, se rappellent joueurs et encadrants. Ce qui explique sans doute leur capacité collective à surmonter la tension extrême qui entoure chaque match. Et même à se transcender de manière inattendue. Lilian Thurman raconte ainsi les secrets de son doublé surréaliste en demi-finale face à la Croatie. En dépit d’une gueulante historique d’Aimé Jacquet à la mi-temps, les Bleus encaissent un but de Davor Suker au retour des vestiaires. La France perd 1 à 0. Avant "l’instant Thuram" comme le décrit Marcel Dessailly.





Juste avant le match, "Tutu" a brièvement échangé avec Mario Stanic, son partenaire en club à Parme. "Il me dit à l’oreille : 'ce match, c’est pour nous'. Et quand Suker marque ce but, cette phrase me revient. Je me souviens en train de me dire : 'non, le match, il est pas pour vous, il est pour nous'. C’est cette phrase-là qui explique tout ce qui se passe après."