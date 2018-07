Ce que vous allez voir dans le docu "Les Bleus 2018 : Au cœur de l’épopée russe" sur TF1

Comme devant notre télévision, le tournoi semble basculer au moment du huitième de finale face à l’Argentine. Dans le vestiaire, Paul Pogba livre un discours dantesque à ses coéquipiers. "On va pas rentrer les gars. On va continuer à manger des assiettes de pâtes ensemble (…) On est des guerriers (…) Messi ou pas Messi, on s’en bât les c……. " Un moment de vérité dont on ressort (presque) aussi galvanisé que les joueurs qui vont renverser l’Albiceleste (4-3).





"On souhaitait réaliser un film chorale qui donne la parole à tous les joueurs", raconte Emmanuel Le Ber. Une idée judicieuse pour raconter la vie d’un groupe où les remplaçants semblent avoir autant d’importance que les titulaires. Pour mettre l’ambiance comme le défenseur Presnel Kimpembé, DJ de choc de la sélection. Ou recadrer les troupes comme le gardien Steve Mandanda, qui s’adresse avec une belle gravité à ses jeunes partenaires avant le quart de finale contre l’Uruguay.