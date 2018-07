Qualification des Bleus : les Français de toute part exultent leur bonheur

Si dans les grandes villes, l'ambiance était à son comble suite à la victoire des Bleus face aux Diables Rouges, les lieux de vacances n'ont pas été en reste. Ce fut le cas dans un camping à Saint-Raphaël où le public était divisé : d'un côté l'équipe française et de l'autre celle des Belges. Bien qu'à la fin du match un camp en est sorti plus malheureux, cela n'a pas empêché que tous participent aux festivités. Même ambiance à Saint-Nazaire où, en salle comme en cuisine, on a les yeux rivés sur les écrans. La joie y a été tellement immense que certains supporters ont décidé de s'offrir un petit bain de la victoire. Enfin, à 15 000 km d'ici, à Tahiti, des vacanciers français n'ont raté aucune miette du match. C'est avec un bon café-croissant et dans un cadre idyllique qu'ils ont accueilli le dernier coup de sifflet marquant la victoire.



