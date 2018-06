Que mangent les Bleus pour se préparer à la Coupe du monde ?

Le prochain match des Bleus qui les opposera au Pérou est prévu le 21 juin 2018, à 17h. Pour les préparer en matière d'alimentation, ils sont accompagnés par deux chefs cuisiniers, l'un Russe, l'autre Français. Rien n'a été laissé au hasard ! Parmi les aliments à consommer entre deux matchs figurent les laitages et les œufs pour renforcer les muscles. On en parle avec notre envoyé spécial, Yann Hovine.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 juin 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.