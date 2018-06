Qui seront les "Tsars" du Mondial ?

Tous espèrent soulever le précieux trophée le 15 juillet 2018 à Moscou. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Neymar vont enflammer les terrains de Russie et tenter de faire gagner leur équipe. Les supporters des Bleus se passionneront aussi pour Antoine Griezmann. Les Égyptiens pour Mohamed Salah, celui qu'ils désignent comme leur Pharaon. Mais ceux qui ont le plus de pouvoir d'attraction restent le trio Ronaldo, Messi, Neymar. Trois génies et pourtant aucun d'eux n'a été champion du monde.



