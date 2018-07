REPLAY - Coupe du monde : revivez France-Argentine en intégralité

RÉACTION





Blaise Matuidi : "Depuis le début de la compétition, on vit très bien ensemble. Comme on l'avait dit, on voulait gagner, même si on a fait match nul contre le Danemark (0-0). Il y a une belle ambiance dans le groupe et cela s'est vu ce soir, on a fait un grand match. On a aussi vécu des belles émotions à l'Euro avec cette demi-finale face à l'Allemagne et on peut dire que celle-ci y ressemble, même si c'est les huitièmes."