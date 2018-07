Grand Format LCI : "L'Epopée des Bleus"

Cette équipe de France a réussi à se hisser sur la dernière marche de la Coupe du monde. Pour le plus grand bonheur des Français qui, le 15 juillet, ne rêvent que de les voir s'imposer face à la Croatie et décrocher cette 2e étoile. Mais pour en arriver là, tout n'a pas été un long fleuve tranquille pour Didier Deschamps et ses joueurs.





Entre les doutes du début de la compétition, les critiques sur le jeu proposé mais aussi avec un enthousiasme chevillé au corps, les Pogba, Mbappé et compagnie ont tenu bon. Se découvrant des héros (Lloris, Varane) et affichant de sacrées ressources depuis le 10 juin, date de leur arrivée à Istra.





Nous avons choisi de revenir sur cette épopée. A voir et à revoir sans modération.