Coupe du monde 2018 : la séance de rattrapage du 3 juillet

La une du Sun a fait grincer des dents au plus haut sommet de la diplomatie. Le journal, bien connu pour ses jeux de mots et ses provocations, a titré "Go Kane" (prononcer "Go Caïne"). Une expression en hommage au capitaine des Three Lions, Harry Kane, le jour de la rencontre face à la Colombie. "Les Trois Lions affrontent une nation qui a donné au monde Shakira, du bon café et, heu, d'autres trucs", écrit le Sun, en allusion à la cocaïne.





Une titraille qui a fait réagir jusqu'au sommet de la diplomatie colombienne au Royaume-Uni. "C'est assez triste qu'ils utilisent un événement aussi festif que le Mondial pour viser un pays et continuer de le stigmatiser", a déploré le diplomate Nestor Osorio-Londono.

>> La Une du Sun qui ne plaît pas du tout à la Colombie