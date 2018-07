Coupe du monde 2018 : la séance de rattrapage du 10 juillet 18

Quel bonheur ! Grâce à son succès face à la Belgique, l’équipe de France a permis à tout un peuple de retrouver ces douces sensations que seuls les grands événements sportifs - les matches de football tout particulièrement - peuvent faire vivre. Une émotion qui sera forcément plus grande encore, dimanche, si les Bleus remportent la finale. En attendant de le savoir, on revient sur la soirée déjà historique des Tricolores et on se projette sur ce qui vous attend ce mercredi.