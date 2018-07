Coupe du monde 2018 : la séance de rattrapage du 15 juillet

Le but de Kylian Mbappé, qui a permis aux Bleus de s’envoler 4-1 en seconde période, avant la réduction du score de Mandzukic. Avec sa quatrième réalisation du Mondial, le Français de 19 ans - et 204 jours - est devenu le plus jeune buteur en finale d’un Mondial depuis Pelé, en 1958, face à la Suède. Le "Roi" brésilien, alors âgé de 17 ans et 249 jours, avait, lui, inscrit un doublé.

>> Kylian Mbappé, plus jeune buteur en finale d'un Mondial depuis Pelé

>> Le père de Kylian Mbappé réagit au micro de TF1 : "J'en ai pleuré !"

>> Mbappé meilleur jeune, Modric meilleur joueur… Le palmarès complet du Mondial 2018