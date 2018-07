Coupe du monde 2018 : la séance de rattrapage du 6 juillet

Si but fixé au départ est atteint, les Bleus rêvent déjà de poursuivre leur folle aventure. En se qualifiant pour les demi-finales de la Coupe du monde en Russie vendredi grâce à leur victoire devant l’Uruguay (0-2), les Tricolores ont satisfait de la plus belle des manières l’objectif de la fédération française de football de rejoindre le dernier carré, pour la première fois depuis 2006. Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et leurs coéquipiers y retrouveront la Belgique d'Eden Hazard, venue à bout du Brésil de Neymar (1-2) à la surprise générale.