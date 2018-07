Coupe du monde 2018 : la séance de rattrapage du 1er juillet

"Ce n'était pas le plus bel adieu, mais le football et la vie sont comme ça". C'est un Andres Iniesta plutôt philosophe qui a mis fin à une histoire vieille de 17 ans avec la sélection nationale. Buteur unique de la finale du Mondial 2010, qui a sacré l'Espagne championne du monde, l'ancien joueur du Barça a pris sa retraite internationale sur une élimination de la Roja aux tirs au but face à la Russie en huitième de finale. "Je pars avec un goût mauvais et dur. Nous sommes 'foutus' parce que nous n'avons pas su faire un pas de plus, être à la hauteur des circonstances", a-t-il déclaré, très affecté, en zone mixte.





"L'important est de retrouver le chemin du succès, ce qui n'est pas facile, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Mais il y a une relève, nous avons des joueurs de niveau", a encore ajouté celui qui rejoindra le championnat japonais la saison prochaine. La Fédération espagnole lui a aussi rendu hommage : "nous ne pouvons rien te dire de plus que merci. Tu nous as donné la gloire, tu nous a portés au plus haut. Un compagnon exemplaire, unique et inimitable".

