Retour sur les émotions de la Coupe du monde de football

Tous les quatre ans, la Coupe du monde de football suscite des émotions fortes sur la planète. A cette occasion, des rois seront sacrés, des rêves seront exaucés et d'autres brisés. Les chocs pourront parfois être douloureux comme c'était le cas en 1982, lorsque Patrick Battiston ne s'était plus relevé. Retour en images sur les émotions du Mondial.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 juin 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.