REVIVEZ - Belgique-Japon (3-2) : les Diables rouges se sauvent à la dernière minute

Le festival attendu a bien eu lieu. Meilleure attaque du tournoi avec neuf buts inscrits lors de la phase de poule (victoires 3-0 contre le Panama, 5-2 face à la Tunisie et 1-0 devant l’Angleterre) avant son huitième, la Belgique a prolongé le plaisir contre le Japon. Mais que cela se fit attendre ! Après une première mi-temps terminée sur un score nul et vierge, non sans intensité, les deux équipes ont enclenché la deuxième vitesse : les Japonais ont d'abord signé dix minutes supersoniques au bout desquelles ils ont mené 2-0, avant que, un quart d'heure plus tard, les Belges ne leur rendent la pareille, coup sur coup. Après un ping-poing de part et d'autre du terrain, les Diables rouges finissaient par l'emporter sur un dernier contre, mené avec fluidité et classe et conclu par Chadli. La Belgique rencontrera le Brésil en quart de finale, vendredi 6 juillet.