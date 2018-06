REVIVEZ - Brésil-Suisse (1-1): Neymar et les siens loupent leur entrée

Se présentant avec un leader technique, Neymar, encore à la recherche de 100% de ses moyens, la Seleçao entame avec la Suisse, un Mondial dont elle est encore une fois une des favorites. Face à eux, une Nati à prendre au sérieux, éliminée à la loterie des tirs au but en huitième de finale de l'Euro en 2016 et qui a tenu la dragée haute au Portugal lors des éliminatoires pour le Mondial. Au crédit des compagnons de Ricardo Rodriguez et Stephan Lichtsteiner, un nul face à l'Espagne lors de leur préparation. Et qui aura à coeur de figurer alors que ses concurrents pour la deuxième place dans le groupe E, le Costa Rica et la Serbie, s'affronteront un peu plus tôt.