REVIVEZ - Corée du Sud-Mexique (1-2) : la Tri pas loin des huitièmes

À l’inverse, les Sud-Coréens n’ont, eux, presque plus droit à l’erreur après leur défaite d’entrée face aux Suédois (1-0). "On n'a pas atteint notre objectif contre la Suède. Mais on va faire le maximum pour avoir un bon résultat", a souligné Shin Tae-yong, le sélectionneur asiatique. "Le Mexique et la Suède sont deux équipes très différentes, donc on doit se préparer différemment. Je veux gagner, on se prépare pour ça. Mais le Mexique est très fort et on devra être à 100%."