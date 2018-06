REVIVEZ - Portugal-Espagne (3-3) : un immense Ronaldo permet aux siens d'arracher le nul

Quel spectacle ! Ce choc entre le Portugal et l'Espagne aura atteint toutes ses promesses. D'entrée de jeu, le Portugal a ouvert le score sur penalty, transformé par Ronaldo. L'Espagne a rapidement répondu grâce à Diego Costa au milieu de la première mi-temps. Juste avant la mi-temps, Ronaldo inscrit un nouveau but, légèrement aidé par De Gea.





Après la pause, Les Espagnols affiche un visage plus fougueux. A la 55e minute, Diego Costa remet les équipes à égalité avant que Nacho, trois minutes plus tard, donnent l'avantage à la Roja, d'une splendide reprise de volée. En fin de match, alors que l'Espagne monopolisent le ballon, le Portugal obtient un coup franc inespéré. Ronaldo prend ses responsabilités. Le quintuple Ballon d'Or enveloppe parfaitement son ballon et trompe de De Gea, permettant ainsi aux siens d'arracher un match nul (3-3).