Russie : les fans de football font un peu de tourisme

Les stades russes sont au repos ce 29 juin. En attendant la suite du Mondial 2018, les supporters venus des quatre coins de la planète profitent de la journée pour visiter Moscou. Après la cathédrale de Basile-le-Bienheureux, le marché central est également un passage obligé. Sur place, les commerçants essaient d'écouler leurs stocks. Parmi les articles stars figurent la chapka et l'incontournable matriochka.



