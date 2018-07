Saint-Pétersbourg : Caroline Henry a rencontré Didier Deschamps

Caroline Henry, journaliste de TF1, s'est entretenue avec Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, à Saint-Pétersbourg. Elle a profité de ce tête-à-tête pour lui poser quelques questions, notamment sur ses sentiments à quelques heures de la demi-finale contre la Belgique. Calme et serein, cet ancien champion du monde de l'Équipe de France semblait très détendu.



