Samuel Umtiti : celui qui a qualifié les Bleus pour la finale

Un buteur qui ne s'est pas particulièrement démarqué, mais qui a pourtant marqué un but décisif durant ce Mondial 2018. C'est ainsi que l'on définit Samuel Umtiti. Un athlète qui a fait ses premiers pas au football dans un club du quartier de Ménival et qui en est devenu la fierté. Par ailleurs, le défenseur central des Bleus a fait toutes ses classes à l'Olympique lyonnais, un parcours qui a suscité l'admiration de toute la ville.



