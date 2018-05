Séance de rattrapage : la saison du Péruvien Jefferson Farfan avant la Coupe du monde 2018

Parce qu’il reste une figure de la mythologie du football français, par son rôle actif, en tant qu’attaquant du PSV Eindhoven, dans l’élimination cruelle (aux tirs au but) de l’Olympique lyonnais en quart de finale de la Ligue des champions 2005, l'année où les Lyonnais avaient bon espoir d’aller au bout. Surtout, Farfan faisait partie des fameux 4 Fantásticos péruviens, avec Claudio Pizarro, Paolo Guerrero et Juan Manuel Vargas, qui flambaient alors en Europe. Et dont il est le dernier représentant en sélection pour ce Mondial.