Start-up, prêt-à-porter... comment les (ex-)footballeurs investissent-ils leur argent ?

Certains ont rencontré plus de succès que d'autres. Matthieu Flamini, ancien marseillais, aujourd’hui à Getafe, a été présenté par la presse comme "le footballeur le plus riche du monde". La raison de ce succès ? Non pas un contrat faramineux avec un club prestigieux mais un investissement dans une start-up italienne : GF Biochemicals, la seule au monde à produire à échelle industrielle l’acide lévulinique, une molécule présentée comme un des substituts les plus prometteurs au pétrole. Résultat : sa société serait valorisée à hauteur à 30 milliards d’euros ! Une information que le principal intéressé a tenté de démentir.





Certains investissements sont plus modestes mais avec un impact social réel. Le défenseur tricolore Laurent Koscielny, n’a pas hésité à investir dans le capital de la fabrique d’accordéons Maugein à Tulle, la dernière en France, afin d’en assurer la survie. Un geste qui a permis aux vingt salariés de l’entreprise de conserver leur emploi.