Coupe du monde : Nike préparerait-il déjà les maillots deux étoiles de l'équipe de France ?

Il n'y a pas que les supporters tricolores qui ont des étoiles plein les yeux. Nike aussi espère que les Bleus iront au bout, ce dimanche au terme de la finale face à la Croatie. Et pour tout un tas de raisons, notamment économiques. Le sponsor de la Fédération française de football pourrait bien se frotter les mains en cas de triomphe tricolore. Ne serait-ce qu'autour des ventes de maillots.





Et de ce côté-là, la marque aurait prévu son coup afin d'éviter un scénario semblable à celui de 1998. Adidas, alors équipementier des hommes d'Aimé Jacquet, avait mis plus d'une semaine avant de proposer les maillots bleus avec une étoile. D'après nos confrères de BFMTV, Nike aurait assuré qu'ils feront plus vite cette année, le cas échéant. Selon "des indiscrétions", certains modèles avec deux étoiles auraient déjà été produits.