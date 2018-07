Une finale à ne pas louper...et pourtant

On veut tous regarder la finale du Mondial, mais pour beaucoup, le travail ne s'arrête pas. Parmi eux, les pompiers de la Haute-Garonne. Ils ont posté un message teinté d'humour sur leur page Facebook nous demandant d'éviter les problèmes pendant le match. Ils viendront toutefois à notre secours en cas de danger. À retrouver en images, comment certaines compagnies, aériennes et ferroviaires comptent s'y prendre pour que les voyageurs soient dans l'ambiance et ne manquent pas le match, de même que la fan zone de l'aéroport de Doha au Qatar, et la playlist zouk des Bleus.



