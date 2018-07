Une foule immense attend les Bleus sur les Champs-Elysées

Les Bleus arriveront à Paris dans l'après-midi du 16 juillet 2018. Pour les accueillir, une foule immense est en train de s'amasser sur les Champs-Elysées. En attendant leur arrivée, certains chantent et d'autres dansent. Des klaxons, des cornes de brume et des "Allez la France" retentissent sur l'avenue. Quel est le parcours du cortège victorieux ? Guillaume Debré, journaliste TF1, nous en parle.



