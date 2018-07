France- Croatie : gagner la Coupe du monde, c'est vraiment bon pour l'économie ? Attention aux conclusions hâtives

LCI : En cas de victoire, le pays vivra certainement une période d'euphorie. Le bien être d’un ménage n’a pas d’impact sur sa consommation ?

Mathieu Plane : Une victoire modifie les perceptions des ménages, c’est indéniable. Mais ce sont des épiphénomènes, rarement permanents, et surtout il y a un contrecoup certain dans l’année. Car les ménages sont assez vite rattrapés par la réalité de leurs contraintes budgétaires. Et puisqu’on observe qu’ils ne prélèvent pas sur leur épargne, alors obligatoirement ils s’arrêtent dans les mois d’après. Leurs finances ne permettent pas de continuer à consommer comme avant. Alors en termes de croissance sur un an ça ne change rien.

LCI : Le monde entier aura les yeux rivés sur la France dimanche. Cette image positive que peut renvoyer un pays à l’international a-t-elle des conséquences économiques ?

Mathieu Plane : Oui je pense que s’il y a un effet positif il est là. La victoire en Coupe du Monde fait de la publicité à l’international. On va parler de la France qui revient sur tous les plans. Mais cette image est liée à bien d’autres choses qu’une seule victoire. Déjà nous observons depuis quelques temps qu’à travers le monde il y a un sentiment général que la France a la gagne. Les investissements étrangers sont remontés, la France est plus attractive, au sein d’une zone de stabilité. Il y a plein d’autres facteurs à la croissance. Mais l’économie est rattrapée par la réalité : le Brexit, la montée du prix du pétrole, les taxes des importations aux Etats-Unis. Tant de choses infiniment plus influentes sur l’économie. Si la France va bien il ne faut pas se cacher derrière la Coupe du Monde pour l’expliquer. Ce n’est pas ce qui fait les cycles économiques. Après, une victoire de la France serait formidable. Et il est certain que ça ne peut qu’être bénéfique.