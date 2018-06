"Unité, effort et confiance" : le leitmotiv de Macron pour les Bleus

En plus d’un effectif de qualité, l’équipe de France dispose, à ses yeux, d’un atout supplémentaire en la personne de son sélectionneur dont il loue la "grosse crédibilité" compte tenu de sa carrière et de son palmarès. Cette semaine, Emmanuel Macron a rencontré les Bleus à Clairefontaine pour les encourager et leur adresser une série de conseils, qui tient en trois mots : unité, effort et confiance.





"Je leur ai dit trois choses très simples : le premier, c’est l’unité et la cohérence. Deux, l’effort : s’ils sont là c’est qu’ils ont travaillé. Le sens de l’effort, c’est l’une de valeur de notre pays et cette équipe doit le donner. Et trois, c’est la confiance : moi j’ai confiance en eux, le pays est derrière eux", a indiqué le locataire de l’Elysée. Après avoir déjeuné avec les Bleus, Emmanuel Macron a semblé apprécier l’état d’esprit des hommes de Didier Deschamps. "J’ai senti une équipe qui avait envie de réussir et de nous ramener cette coupe". C’est en tout cas tout le mal qu’on leur souhaite.





