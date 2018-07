Uruguay, passion football

L'Uruguay est un pays d'à peine trois millions et demi d’habitants, coincé entre l’Argentine et le Brésil. Par ailleurs, il s'agit d'une grande nation de football. La Celeste, son équipe nationale, est deux fois championne du monde. Dans les rues uruguayennes, le match contre la France, qui aura lieu vendredi 6 juillet, est dans tous les esprits. Et les supporters sont un peu inquiets sur l'absence de Cavani au coup d'envoi.



