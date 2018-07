Victoire des Bleus en Coupe du monde : loin des étoiles, le foot amateur ne se fait pas d'illusions

"L'impact de la Coupe du Monde se ressent en haut, mais arrivé en bas, on ne voit pas grand-chose", regrette déjà Kamel Youssi, manager général de l'AS Sedan le Lac (Ardennes). "A la dernière assemblée générale, on a reçu trois ballons". Un cadeau dérisoire, quand le club, en difficultés financières, aurait besoin d'un apport matériel et surtout de personnes formées. "On n'attend pas un chèque de la FFF, on a surtout besoin d'un éducateur sportif."





Le budget difficile à boucler chaque année met en péril l'avenir de l'association sportive. "Cette année, on risque de mettre la clé sous la porte", redoute le manager, qui doit défendre son club ce samedi en commission de discipline de la Ligue amateur. "On a des difficultés à trouver un arbitre en règle avec les statuts de l'arbitrage", explique-t-il. "Mais on n'a pas le budget pour payer les formations, c’est le serpent qui se mord la queue !" Et à l'écouter, la victoire des Bleus en Coupe du monde, à l'image d'autres petits clubs de l'Hexagone, n'améliorera pas son quotidien.