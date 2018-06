France-Italie : Mbappé-Griezmann-Dembélé, un trio ébouriffant qui doit encore s'améliorer

Toutefois, de l'avis des observateurs du ballon rond, le tout reste perfectible. "Ça s'est vu que c'est tout neuf. On essaie de se trouver. On n'a pas encore les bons repères sur le terrain. Si on fait deux, trois passes consécutives, on voit qu'on peut amener le danger assez vite", s'est satisfait Antoine Griezmann au micro de TF1. L'attaquant des Bleus a toutefois reconnu que tout n'a pas été parfait. "J'ai raté 2-3 passes pour Ousmane Dembélé ou pour Kylian Mbappé, et c'est à cause du peu de nombre de minutes mais on va essayer de travailler ça", a-t-il ajouté au micro de Canal+, en écho à certaines étourderies des uns et des autres pendant la rencontre, à l'image du mauvais choix de Dembélé qui a oublié Mbappé (24e) sur une contre-attaque.





Un sentiment partagé par le Parisien, de passage en zone mixte après la rencontre. "C'est une relation prometteuse. On s'entend bien, on s'apprécie", a-t-il expliqué aux journalistes. "J'ai toujours voulu jouer avec de grands joueurs. J'ai deux top joueurs à mes côtés, Antoine (Griezmann) qui est dans le Top 10 mondial et Ousmane (Dembélé) qui est le meilleur jeune pour moi. Je suis bien entouré. J'essaie de les mettre dans les bonnes conditions. Il nous manque des automatismes. Ça se fera avec le temps. Le temps, on ne peut pas le combattre." Du temps, les Bleus en ont encore un peu jusqu'au 16 juin. À eux d'en faire le meilleur usage.