Coupe du monde 2018 : la séance de rattrapage du 14 juillet

RÉCAP' - Vous avez loupé les dernières infos avant le face-à-face au sommet entre la France et la Croatie ? On vous récapitule tout ce qu'il s'est passé ces dernières heures... et ce qui vous attend aujourd'hui en Russie, avec bien entendu la finale de la Coupe du monde (à 17h en direct TF1 et en live commenté du LCI).