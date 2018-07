VIDÉO - Obama fait acclamer les Bleus : "Ils ne m'ont pas l'air Gaulois, mais ils sont Français !"

"Cette vérité est incompatible avec la moindre discrimination basée sur la race, la religion, le genre ou l'orientation sexuelle. Et c'est une vérité qui offre de sérieux avantages, puisqu'elle assure à la société le profit de l'énergie, de la tolérance et des talents de tous ses membres", poursuit-il, avant de lancer un clin d'oeil aux Bleus champions du monde : "Et si vous en doutez, demandez donc à l'équipe de France de football qui vient de gagner la Coupe du monde. Tous ces gars ne me semblent pas Gaulois... mais ils sont Français ! Ils sont Français."





