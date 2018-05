Coupe du monde 2018 : Pérou, Danemark, Australie, que valent les adversaires des Bleus ?

Ce n’est pas le groupe de la mort, loin de là, mais les adversaires des Bleus dans la poule C de la Coupe du monde ont cependant des arguments à faire valoir. L’équipe de France affrontera l’Australie le 16 juin, le Pérou le 21 juin et le Danemark le 26 juin. Que valent ces formations ? LCI a passé en revue leurs forces et leurs faiblesses.