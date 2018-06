VIDÉO - Le doigt d'honneur polémique de Robbie Williams lors de la cérémonie d'ouverture du Mondial

Mais pourquoi ? Deux possibilités sont évoquées. Ce geste pourrait d'abord être adressé à ceux qui, au Royaume-Uni, ont critiqué son choix de chanter lors de cette cérémonie d'ouverture en Russie. Depuis l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergeï Skripal, les relations entre les deux pays sont tendues. Un député travailliste s'occupant du dossier Skripal, Stephen Doughty, s'était par exemple dit "surpris et déçu" que l'artiste "ait accepté d'être payé par la Russie et la Fifa". Voilà peut-être pourquoi Robbie Williams aurait accompagné son geste de la phrase "I did it for free".