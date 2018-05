VIDÉO - Coupe du monde 2018 : tout savoir sur l'Angleterre d'Harry Kane

Tournoi après tournoi, c'est toujours la même rengaine avec l'Angleterre. À chaque fois, les observateurs en font un prétendant au dernier carré. Mais, à chaque fois, les Anglais déçoivent malgré des effectifs pléthoriques et plusieurs générations dorées. En Russie, quatre ans après leur élimination dès la phase de poules, "les Three Lions", leur surnom, vont, non pas se présenter dans la peau de favoris, mais dans celle d'outsiders. Emmenés par leur capitaine-buteur, Harry Kane, les sujets de sa Majesté auront à cœur de tordre le cou à l'idée qu'ils sont incapables de répondre présents lors des compétitions majeures.





Qualifiée sans trembler pour le Mondial russe, l'équipe de Gareth Southgate n'a pas laissé d'espoir à ses adversaires. La Slovaquie, l'Écosse, la Slovénie, la Lituanie et Malte n'ont pas fait un pli face à l'armada anglaise (huit victoires, deux nuls). Mais les récentes sorties en amical contre l'Allemagne, le Brésil (deux 0-0) ou encore l'Italie (1-1) ont fait resurgir les difficultés habituelles rencontrées par les Anglais face aux grosses cylindrées mondiales. Preuve qu'il reste encore du chemin à parcourir.