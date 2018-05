VIDÉO - Coupe du monde 2018 : tout savoir sur l'Arabie saoudite de Mohammad Al-Sahlawi

L'un des petit Poucet de ce Mondial. Douze ans après sa dernière participation à une phase finale, le pays du Golfe persique va vibrer de nouveau au rythme de la Coupe du monde. Les "Faucons", comme ils se surnomment, sont donc de retour pour l'édition 2018, après avoir mené à bien leur campagne de qualification dans la zone Asie. Deuxième de son groupe, à seulement un petit point du Japon, l'Arabie saoudite a décroché son ticket pour le Mondial lors de l'ultime journée grâce à une victoire sur la plus petite des marges (1-0) contre le leader japonais. Un résultat qui a précipité l'Australie en barrages.





Mais de l'eau a coulé sous les ponts depuis ces éliminatoires, lors desquels Mohammed Al-Sahlawi a terminé co-meilleur buteur avec 16 pions, autant que Lewandowski, le "serial-buteur" polonais. Fin novembre, la Fédération saoudienne s'est séparée de son sélectionneur Edgardo Bauza, censé préparer le Mondial, après une série de mauvais résultats en amical (1-0 contre la Bulgarie, 3-0 face au Portugal et 0-0 contre la Slovénie). Nommé juste après, Juan Antonio Pizzi n'a pas encore trouvé la bonne formule, avec notamment un nul face à l'Ukraine (1-1) et deux revers de taille contre l'Irak (4-1) et la Belgique (4-0).