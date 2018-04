Coupe du monde 2018 : comment l'Égypte a-t-elle fait pour en arriver là ?

Vingt-huit ans. Cela faisait près de trois décennies que l'Égypte n'avait plus participé à une phase finale de la Coupe du monde. Une éternité à l'échelle du football. Absente d'un Mondial depuis 1990, l'équipe aux sept Coupe d'Afrique des nations, dont trois d'affilées (2006, 2008 et 2010), un record, a mis fin l'an dernier à une longue période de résultats décevants. D'abord, en atteignant la finale de la CAN 2017, battue 2-1 par le Cameroun. Puis, en décrochant haut la main leur qualification pour la Russie. Le tout grâce à l'essor d'une génération de joueurs talentueux, emmenée par un certain... Mohamed Salah.





Une qualification que les "Pharaons" doivent en grande partie à leur star, l'attaquant de Liverpool, auteur de cinq réalisations, dont deux décisives contre le Congo (2-1) en octobre dernier. Ne pouvant plus être rejointe par l'Ouganda à une journée du terme, l'Égypte a bouclé sa campagne en tête de sa poule, devenant la deuxième nation africaine qualifiée après le Nigeria. Un retour en fanfare pour l'équipe dirigée par le sélectionneur argentin Hector Cuper, finaliste avec Valence des Ligues des champions 2000 et 2001. Surtout après plusieurs années d'errance sur fond d'instabilité politique et sécuritaire.