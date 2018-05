VIDÉO - Coupe du monde 2018 : tout savoir sur l'Espagne, la grande favorite au sacre en Russie

D'une génération dorée à une autre. Après avoir remporté consécutivement l'Euro 2008, la Coupe du monde 2010 et l'Euro 2012, seule équipe à avoir réalisé une telle performance dans l'histoire du football, l'Espagne se retrouve dans le creux de la vague. Alors au sommet, la "Roja" essuie deux revers majeurs, en étant éliminée dès la phase de groupe du Mondial 2014 puis en se faisant sortir en huitièmes du championnat d'Europe 2016. Vicente Del Bosque ayant pris la porte, Julen Lopetegui arrive aux affaires en reprenant une formule, qui avait marché, mêlant cadres expérimentés et jeunes aux dents longues.





Ce stratagème a payé, et pas qu'un peu. Avec neuf victoires et un nul en dix rencontres, l'Espagne a réussi une campagne de qualification proche de la perfection, avec 28 points engrangés sur les 30 mis en jeu et devant l'Italie (éliminée en barrages). La clé de ce succès ? Le jeu de l'équipe basé sur la possession et l'enchaînement de passes courtes pour épuiser l'adversaire. Les statistiques de l'armada espagnole n'en sont que plus impressionnantes : 36 buts marqués pour trois encaissés. Depuis de cette qualification, les coéquipiers d'Andrés Iniesta ne cessent de marcher sur l'eau, comme lors du 6-1 face à l'Argentine (6-1).