VIDÉO - Coupe du monde 2018 : tout savoir sur l'Uruguay d'Edinson Cavani et Luis Suarez

L'Uruguay, petit pays mais gros palmarès. Depuis un demi-siècle, cette nation d'à peine 3,4 millions d'habitants enchante le football mondial. Six fois plus petit que la France par la taille, ce pays d'Amérique latine n'en demeure pas moins un mastodonte sur la scène internationale, avec deux titres olympiques en 1924 et 1928 et deux titres mondiaux en 1930 et 1950. C'est simple, à ce niveau, il n'y a pas d'équivalent. L'âge d'or passé, la "Celeste" est rentrée dans le rang jusqu'en 2010. Après plusieurs décennies de résultats décevants, la "Selección" retrouve son lustre d'antan en atteignant les demi-finales du Mondial.





Cette renaissance, symbolisée par un sacre en Copa America (2011), a toutefois été freinée par un huitième de finale mal payé à la Coupe du monde 2014 et une élimination surprise dès le premier tour de la Copa America 2016. Mais ces échecs ont fait office d'électrochocs. Remobilisés par leur sélectionneur emblématique, Oscar Tabarez, pour la campagne de qualification russe, les Uruguayens ont bouclé les éliminatoires de la zone AmSud derrière l'intouchable Brésil. Peu en verve contre les "gros" (3-1 face au Chili, 4-1 contre le Brésil, 2-1 contre le Pérou), l'équipe reste malgré tout un adversaire redoutable et redouté.