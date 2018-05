VIDÉO - Coupe du monde 2018 : tout savoir sur la Pologne de Robert Lewandowski

Retrouver son lustre d'antan, c'est l'objectif de la Pologne lors du Mondial. Deux fois troisièmes en 1974 et en 1982, les Polonais reviennent de loin. Les Blancs et Rouges, absents des deux dernières Coupes du monde et éliminés dès le premier tour en 2006, rêvent de frapper un grand coup en disputant leur phase à élimination directe depuis 1986. Pour cela, la sélection polonaise, propulsée tête de série du groupe H, à l'instar d'autres grandes nations comme le Brésil, la France et l'Allemagne, doit surfer sur ce qu'elle produit depuis sa campagne de qualification.





Pour valider leur billet, les joueurs d'Adam Nawalka, qui a lui-même disputé un Mondial en 1978, ont marché sur la concurrence. Avec un bilan de huit victoires et un nul en dix matches, et un seul revers face au Danemark (0-4), leur dauphin, les "Aigles blancs" n'ont laissé aucun espoir au Monténégro, à la Roumanie, à l'Arménie et au Kazakhstan. D'ailleurs, ils ne se sont pas fait prier pour leur mettre quelques corrections (6-1 face aux Arméniens ou 4-2 contre les Monténégrins), sous l'impulsion de Robert Lewandowski, co-meilleur buteur des éliminatoires avec 16 pions.