VIDÉO - Coupe du monde 2018 : tout savoir sur la Tunisie de Wahbi Khazri

Il s'agit d'un revenant. Après l'Égypte, qui aura patienté 28 ans, et le Maroc, 20 ans, la Tunisie est l'autre équipe d'Afrique du Nord à faire son retour en Coupe du monde après douze ans d'absence. Premier pays africain de l'histoire à avoir enregistré une victoire (3-1 face au Mexique en 1978) lors d'un Mondial, les Aigles de Carthage n'étaient plus apparus en Coupe du monde depuis 2006. Pour leur cinquième participation, après 1978, 1998, 2002 et 2006 donc, les Tunisiens vont chercher à s'appuyer à ce qu'ils ont réalisé lors des éliminatoires pour écrire une nouvelle page de leur histoire dans la compétition.





Première de son groupe dans la zone Afrique, la Tunisie a réalisé un parcours sans faute dans sa campagne de qualification. Les joueurs de Nabil Maâloul, en poste depuis avril 2017, ont terminé invaincus, avec un bilan de cinq victoires et deux nuls. Ils ont toutefois dû attendre le dernier match, et un nul à domicile face à la Libye (0-0), pour valider leur billet pour la Russie.