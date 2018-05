VIDÉO - Coupe du monde 2018 : tout savoir sur le Maroc de Mehdi Benatia et Younès Belhanda

Vingt-ans que le Maroc attendait ça. Deux décennies après leur dernière participation à la Coupe du monde, les "Lions de l'Atlas" vont de nouveau goûter aux joies de la compétition suprême. Les Maghrébins rêvent d'accéder pour la deuxième fois de leur histoire aux huitièmes de finale après l'édition 1986, et leur élimination par la RFA (l'Allemagne de l'Ouest, ndlr). Une tâche forcément complexe, mais pas impossible, surtout quand on sait que leur sélectionneur, Hervé Renard, n'est autre que le premier entraîneur à avoir remporté la prestigieuse Coupe d'Afrique des nations avec deux pays (Zambie et Côte d'Ivoire).





Quart de finaliste de la dernière CAN, le Maroc a vécu des qualifications éprouvantes. Les Marocains, engagés dans un groupe ultra-relevé composé du Mali d'Yves Bissouma et du Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang, sont restés invaincus lors de leurs matches qualificatifs (trois victoires, trois nuls), sans avoir encaissé le moindre but. À la lutte avec la Côte d'Ivoire, favori de la poule, les coéquipiers de Younès Belhanda et Mehdi Benatia ont finalement validé leur première place, qualificative pour la Russie, en dominant les Ivoiriens (2-0) dans un match au sommet. Un dénouement final, heureux et inattendu.