VIDÉO - Coupe du monde 2018 : tout savoir sur le Portugal de Cristiano Ronaldo

La Coupe du monde, l'objectif suprême du Portugal. Deux ans après avoir remporté l'Euro en France, au terme d'une finale étriquée (1-0 a.p. contre les Bleus), la "Seleção das Quinas" (le surnom de l'équipe, en référence aux cinq écus sur son drapeau) rêve de soulever le titre suprême en Russie. Pour le concrétiser, les Portugais vont devoir faire mieux qu'en 1966 et 2006, deux participations (sur leurs six, bientôt sept) qui s'étaient soldés par des éliminations au stade des demi-finales. Pour cela, ils auront besoin de la même réussite que lors du championnat d'Europe 2016 et des éliminatoires pour le Mondial.





Avec 27 points au compteur, la sélection de Fernando Santos, en poste depuis 2014, a réalisé une campagne de qualification solide. Les Portugais, longtemps deuxièmes derrière la Suisse, ont dû attendre l'ultime journée, et une victoire contre les Helvètes, pour valider leur billet pour la Russie. Une qualification directe rendue possible, notamment, grâce à... un but contre son camp suisse. La chance du champion, serait-on tenté de dire. Porté par une génération dorée (André Silva et Bernardo Silva) et Cristiano Ronaldo, son capitaine inimitable, la "Seleção" devra compter sur sa bonne étoile pour atteindre son but.